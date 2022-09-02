Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

Son dakika haberlerine göre İKİSİ DE BAŞINDAN VURULMUŞYasak aşk yaşadıkları öne sürülen Hasan Tan ve Hamide Saraç'ın ölü bulunmasıyla ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, ikilinin başlarından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı.

İKİSİ DE BAŞINDAN VURULMUŞ

Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen Hasan Tan ve Hamide Saraç'ın ölü bulunmasıyla ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, ikilinin başlarından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Tabancanın ise cansız yatan Hasan Tan ile Hamide Saraç'ın ortasında olduğu öğrenildi. Tan ve Saraç'ın cesetleri otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Tabanca ise incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Hasan Tan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title