Son dakika haberleri! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, müfettiş, astsubay ve akademisyenlerin de bulunduğu 16 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Malatya'da başlattığı operasyon sürüyor.