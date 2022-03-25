Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı'na uçağın kokpitinde iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bugün resmi açılışını yaptığı, Tokat Havalimanı ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda uçağın Tokat Havalimanı'na inişi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kokpitte uçuş personeli ile yaptığı sohbete de yer verildi.