Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı'na uçağın kokpitinde iniş yaptı
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bugün resmi açılışını yaptığı, Tokat Havalimanı ile ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bugün resmi açılışını yaptığı, Tokat Havalimanı ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda uçağın Tokat Havalimanı'na inişi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kokpitte uçuş personeli ile yaptığı sohbete de yer verildi.