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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında...

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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