Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında... - Haberler

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