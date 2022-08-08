Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında...
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel