Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin... - Haberler

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