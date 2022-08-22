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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin...

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık."

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Ege Güncel Haberler Son Dakika

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