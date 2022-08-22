Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin...
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık."
Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel