Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına... - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına...

AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette."

AA / Zafer Çakmak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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