Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat"
AA - Kenan Yeşilyurt - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruları yanıtlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruları yanıtlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel