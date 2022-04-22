Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat" - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat"

AA - Kenan Yeşilyurt - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruları yanıtlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruları yanıtlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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