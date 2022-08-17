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Son dakika haberleri... Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde 4 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 4 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Bulvarı otogar yakınlarında park halindeki 4 motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Menderes Hisarcık Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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