Son dakika haberleri... Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde 4 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Aydın'ın Çine ilçesinde 4 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Bulvarı otogar yakınlarında park halindeki 4 motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Güncel AA / Murat Şenbaklavacı Emniyet Müdürlüğü Menderes Hisarcık Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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