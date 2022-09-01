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Son dakika haberleri! Çelik: "(TFF binasına silahlı saldırı) Emniyet ve adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır"

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Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Ömer Çelik AK Parti Güncel Haberler Son Dakika

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