Son dakika haberleri! Çelik: "(TFF binasına silahlı saldırı) Emniyet ve adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır"
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Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA / Emir Sultan Demirci - Güncel