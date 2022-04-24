Son dakika haberleri | Bosna Hersek'te 'Ukrayna için sanat-İnsanlık kazansın' yardım sergisi

Ülkenin başkenti Saraybosna'daki Bosna Hersek Tarih Müzesi'nde, "Ukrayna için sanat-İnsanlık kazansın" adlı yardım sergisi düzenlendi.

Sergi, Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı ve "Atelier Fly" Sanat Okulu iş birliğince düzenlendi.

Sergide, "Atelier Fly" Sanat Okulu'nun 6 ile 65 yaş aralığında kursiyerlerince hazırlanan 40 tablo yer aldı.

Sanat Okulu Müdürü Faris Hadzihasanovic, burada yaptığı açıklamada, "Sanatçıysanız, sadece güzel çizmeniz yeterli değil. Sanatçı, sosyal sorumluluk sahibi olmalı ve eserleri ile aktüel problemleri ve insanlara nasıl yardım edilmesi gerektiğini göstermelidir." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı Sözcüsü İndira Krijestorac, satılan tabloların gelirinin, Ukraynalı halka yardım için kullanılacağını kaydetti.