Son dakika haberleri | Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi; 4 gözaltı Son dakika haber: BİLECİK'te jandarma ekipleri tarafından, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, yapılan aramada 262 sikke ele geçirildi. BİLECİK'te jandarma ekipleri tarafından, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, yapılan aramada 262 sikke ele geçirildi. Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.B., O.Ç., S.Ş. ve H.E. isimli şüphelilerin elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınıp yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada 262 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler, incelenmesi için Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas Jandarma Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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