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Son dakika haberleri | Biga'da orman yangını (1)

Son dakika haberleri | Biga'da orman yangını (1)

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Biga ilçesi Koruoba köyünde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 14 arazöz ve 2 dozer ile alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahalenin 13 dakika içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede söndürme çalışmaları sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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