Son dakika haberleri | Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Son dakika gelişmesine göre Başkentte jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16-23 Ağustos'ta Haymana ilçesinde operasyon düzenlendi.
Bir evde izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, H.K. ve S.S'yi operasyonla gözaltına aldı.
Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 823 kök Hint keneviri, bahçe kısmında sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel