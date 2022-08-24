Son dakika haberleri | Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Başkentte jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Başkentte jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16-23 Ağustos'ta Haymana ilçesinde operasyon düzenlendi. Bir evde izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, H.K. ve S.S'yi operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 823 kök Hint keneviri, bahçe kısmında sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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