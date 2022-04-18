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İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Bulvarı'nda 2 grup henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 tabanca, 2 boş kovan ve bıçak ele geçirildi.

İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

AA / Mutlu Güney - Güncel

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