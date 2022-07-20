Son dakika haberleri: Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika haberler... Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Baklalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 hava aracı ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. AA / Yusuf Koyun - Güncel Sarıçam Adana Güncel Haberler Son Dakika

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