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Son dakika haberi! Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Son dakika haberi! Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

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Son dakika haberi: UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 101'inci Cadde'deki iplik fabrikasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, içerideki kolay yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara duman, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bu arada iplik yapımında kullanılan yünler de dışarı taşındı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Güncel

Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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