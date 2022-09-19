Son dakika haberi: Ümraniye'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Ümraniye'de otomobilin çarptığı çocuğun hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cemil Meriç Mahallesi Ahmet Cevdet Paşa Caddesi'nde oynayan 8 yaşındaki A.E'ye caddeden karşıya geçerken otomobil çarptı.

Çevredekilerin yardımıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz otomobilin çarptığı çocuğun yol kenarına savrulması yer aldı.

"Sokağa hız kesici tümsek ve uyarı levhası istiyoruz"

Çocuğun babası Engin E, kazayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın kendisi çalıştığı sırada cumartesi günü, çocuklar sokakta oynarken meydana geldiğini belirterek, "Komşular ve oğluma çarpan otomobilin sürücüsü hemen hastaneye kaldırıyorlar. Oğlumun durumu şu an için iyi gerekli tahliller, filimler çekildi. Çok şükür hiçbir şeyi yok. Bugün okula başladı. Ancak bu yol yeni tek yönlü oldu. Bayır aşağı olduğu için de araçlar hızlı geliyor, Allah korusun daha büyük kazalar olabilir. Biz buraya hız kesici tümsek ve uyarı levhaları konulmasını istiyoruz. Belediyeden isteğimiz budur. Başka kazalar olmasın." ifadelerini kullandı.