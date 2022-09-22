Son dakika haberi... Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Tokat'ta kayıp ihbarında bulunulan 2 çocuğun evlerinde oldukları belirlendi. Tokat'ta kayıp ihbarında bulunulan 2 çocuğun evlerinde oldukları belirlendi. Alınan bilgiye göre, Bedestenlioğlu Mahallesi'nde ikamet eden bir kadın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan polis ekibinin yanına giderek, çocukları 10 yaşındaki M.D.E. ile 6 yaşındaki B.E'den sabah okula gitmek için evden çıktıktan sonra haber alamadığını söyledi. Bunun üzerine polis, çocukların öğrenim gördüğü okula gitti. Çocukların okulda bulunmadıklarının öğrenilmesinin ardından ev ve çevresinde araştırma yapıldı. Yapılan aramada, kardeşlerin okula gitmeyip evin üst katına çıktıkları ve oyun oynadıkları tespit edildi. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Cumhuriyet Meydanı Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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