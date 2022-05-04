Son dakika haberi: Tokat'ta evde çıkan yangında engelli kişi öldü

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde evde çıkan yangında engelli kişi hayatını kaybetti.

Bağlar Mahallesi Birgül Sokak'taki bir apartmanın giriş katında Mehmet Ilık'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden duman çıktığını görenler, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Eve giren ekipler, Mehmet Ilık'ın fiziksel engelli oğlu Yusuf Ilık'ın (37) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ilık'ın cesedi, Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, yangın sırasında Mehmet Ilık ve eşinin bayram ziyareti amacıyla akrabalarında bulunduğu öğrenildi.