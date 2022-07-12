Son dakika: (ŞİŞLİ'DE DİLARA GÜL'ÜN ÖLDÜĞÜ SKUTER KAZASI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler

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Son dakika: (ŞİŞLİ'DE DİLARA GÜL'ÜN ÖLDÜĞÜ SKUTER KAZASI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: (ŞİŞLİ'DE DİLARA GÜL'ÜN ÖLDÜĞÜ SKUTER KAZASI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Bir son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de, skuter kullanan Dilara Gül'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ŞİŞLİ'de, skuter kullanan Dilara Gül'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Taksirle öldürme suçundan tutuklanan Akçelik'in, polise verdiği ilk ifadesinde 'skuterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenildi.

DANS OKULUNDA EĞİTMENDİ

Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde 00.10'da meydana gelen kazada, 34 PR 0653 plakalı otomobiliyle Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül (23) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SKUTERI ANİDEN ÖNÜME KIRDI, DURAMADIM

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde 'skuterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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