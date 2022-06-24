Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü

AA - Emin Adıgüzel - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Sinop'un Durağan ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sinop'un Durağan ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Köklen köyünde ıhlamur toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan iki çocuk babası 52 yaşındaki Selami Taşhan, dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Taşhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taşhan'ın cenazesi incelemenin ardından Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Emin Adıgüzel - Güncel

Sinop Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title