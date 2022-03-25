Son dakika: Savaş mağduru çocuklar, yaşadıkları dramı tiyatro sahnesine taşıdı

Türkiye'de tedavileri süren bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, gerçek hayat hikayelerini "Siyahtan Pembeye" tiyatro oyunuyla sahneye taşıdı.

Savaş sırasında vücutlarında oluşan yara ve yanıkların tedavisi için Türk Kızılay tarafından Türkiye'ye getirilen Suriyeli ve Iraklı çocukların moral, motivasyon ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla Ala Hayat Minik Masumlar Derneğince (AHMİMDER) etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu'nda sahnelenen ve savaş mağduru çocukların aileleriyle birlikte ülkelerinde yaşadığı zorluklarla Türkiye'ye uyum süreçlerinin anlatıldığı oyunda, müzik ve dans gösterileri de yer aldı.

Senaryosunu Ayşegül Aksu'nun yazdığı, yönetmenliğini Bayram Kaygusuz'un yaptığı oyuna yoğun ilgi gösteren Başkentli tiyatroseverler, zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

Gösterinin sonunda, oyuna katkı veren isimlere AHMİMDER tarafından plaket verildi.