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Son dakika haberi | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

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Son dakika haberi | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

Son dakika gündem haberi: Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı, tutukluluk durumuna itiraz etti.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı, tutukluluk durumuna itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen'in avukatı Emek Emre, itiraz dilekçesini sunmak için adliyeye geldi.

Avukat Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.

Mahkemenin, itirazı değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş - Güncel

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