Son dakika haberi | Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu

IĞDIR'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan sara hastası çoban Ferzende Acu (55), ölü olarak bulundu.

Iğdır'a bağlı Elmagöl köyünde çobanlık yapan Ferzende Acu, dün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıktı. Akşam saatlerinde Acu'nun eve dönmemesi üzerine yakınları ve köylüler aramaya çıktı. Sara hastası olduğu öğrenilen çobanı bulamayan köylüler, jandarma, AFAD ve 112'den yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin gece boyunca araması sonuç vermedi.Sabah saatlerinde arazide arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, Acu'un cansız bedenini buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Acu'nun sara krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Acu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.