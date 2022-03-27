Son dakika haberi | Rusya'nın saldırısının ardından Lvivliler pazar ayininde kiliseleri doldurdu - Haberler

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Son dakika haberi | Rusya'nın saldırısının ardından Lvivliler pazar ayininde kiliseleri doldurdu

AA - Abdullah Tevge - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Pazar ayinine gelen Lvivliler Pazar ayininden detaylarLVIV - Rusya'nın güdümlü füze saldırılarının ardından büyük korku yaşayan Lvivliler, pazar ayini için kiliselerde yoğunluk oluşturdu.

Pazar ayinine gelen Lvivliler

Pazar ayininden detaylar

LVIV - Rusya'nın güdümlü füze saldırılarının ardından büyük korku yaşayan Lvivliler, pazar ayini için kiliselerde yoğunluk oluşturdu.

Son dakika haberi | Rusya'nın saldırısının ardından Lvivliler pazar ayininde kiliseleri doldurdu

Son dakika haberi | Rusya'nın saldırısının ardından Lvivliler pazar ayininde kiliseleri doldurdu

Son dakika haberi | Rusya'nın saldırısının ardından Lvivliler pazar ayininde kiliseleri doldurdu

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Rusya, Füze, Güncel, Haberler

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