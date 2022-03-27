Son dakika haberi | Rusya'nın saldırısının ardından Lvivliler pazar ayininde kiliseleri doldurdu
AA - Abdullah Tevge - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Pazar ayinine gelen Lvivliler Pazar ayininden detaylarLVIV - Rusya'nın güdümlü füze saldırılarının ardından büyük korku yaşayan Lvivliler, pazar ayini için kiliselerde yoğunluk oluşturdu.
Pazar ayinine gelen Lvivliler
Pazar ayininden detaylar
LVIV - Rusya'nın güdümlü füze saldırılarının ardından büyük korku yaşayan Lvivliler, pazar ayini için kiliselerde yoğunluk oluşturdu.