Son dakika haberi: Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hamzabey Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 335 gram esrar ve 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Fikret Delal - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü rize emniyet müdürlüğü Rize Güncel Haberler Son Dakika

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