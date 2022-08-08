Son dakika haberi... Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı Edinilen son dakika haberine göre Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Pakistan'da anma etkinlikleri düzenlendi. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Pakistan'da anma etkinlikleri düzenlendi. Başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve farklı şehirlerde gerçekleşen anma etkinliklerine çok sayıda kişi katıldı. İslamabad'ın G-7 bölgesindeki İmam Bargah Camisi'nde toplanan Şiiler, cami çevresindeki yollarda Hazreti Hüseyin'i simgeleyen bayraklar, maketler ve resimlerin altında dualar etti. Çok sayıda kişinin yollarda çıplak ayakla yürüdüğü ve ellerini göğüslerine vurduğu görüldü. Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, anma törenine yakın bölgelerde telefon ve internet hizmetleri askıya alındı. Anma törenleri sebebiyle ülke genelinde 8-9 Ağustos resmi tatil ilan edildi. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Hz. Hüseyin Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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