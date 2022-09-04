OĞLUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ Güncel Haberler Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı 1 ölü (2)Kayseri'de Bülent Bayrak'ın otomobille önünü keserek pompalı tüfekle öldürdüğü Hamza Kocaman (25) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı 1 ölü (2) Kayseri'de Bülent Bayrak'ın otomobille önünü keserek pompalı tüfekle öldürdüğü Hamza Kocaman (25) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Bülent Bayrak'ın oğlu Yusuf Eren Bayrak'ın (17) geçen 17 Ağustos'ta Hamza Kocaman'ın kardeşi Harun Kocaman (17) tarafından bıçakla öldürüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine Bülent Bayrak'ın da oğlunu öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyini öldürdüğü belirtildi. Cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bülent Bayrak Kayseri Güncel Haberler

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