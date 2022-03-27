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Son dakika haberleri | Sahipsiz köpeklerin genç kıza saldırı anı güvenlik kamerasında

AA - Güncel
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Son dakika haberler: Mersin'in Erdemli ilçesinde sahipsiz 4 köpeğin genç kıza saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahipsiz 4 köpeğin genç kıza saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Türbe Mahallesi Zafer Sokak'tan ilçe merkezine doğru yürüyen genç kıza sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısı sonucu yere düşen ve çantasıyla önlem alan genç kıza bölgeden geçen araç sürücüsü yardım etti.

Sürücünün korna çalmasıyla köpekler bölgeden uzaklaştı ve genç kız saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çevredeki sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde saldırı anı yer alıyor.

Son dakika haberleri | Sahipsiz köpeklerin genç kıza saldırı anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Sahipsiz köpeklerin genç kıza saldırı anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Sahipsiz köpeklerin genç kıza saldırı anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Sahipsiz köpeklerin genç kıza saldırı anı güvenlik kamerasında

AA / Güncel

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