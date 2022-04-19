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Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

82 Evler Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Dumanlardan etkilendikleri belirlenen E.A. (50) ve kızı M.A. (25), 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

82 Evler Mahallesi, Yangın, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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