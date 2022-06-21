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Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Serkan Acar'ın (22) kullandığı motosiklet, Lozan Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonu önünde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada Acar ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Serkan Acar Nusaybin Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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