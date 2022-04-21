Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Jandarma timleri, 19 Nisan'da Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 175 gram kubar esrar, 71 uyuşturucu hap, 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Mahkemece 3 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title