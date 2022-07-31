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Son dakika haberi... Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

H.A. (55) idaresindeki FD727VY yabancı plakalı otomobil,Akçadağ- Malatya kara yolu cezaevi kavşağında A.Ç. (35) yönetimindeki 44 ACK 238 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü A.Ç. ile araçlarda bulunan H.Ç, H.K.Ç, M.Ç, S.A. ve G.C.A. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde ise E.D. (31) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün römorkundan düşerek yaralanan tarım işçileri H.A, A.A. ve E.A. ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Akçadağ Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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