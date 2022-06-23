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Son dakika haberi... Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Son dakika haberi... Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Küçükçekmece'deki bir alışveriş merkezindeki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küçükçekmece'deki bir alışveriş merkezindeki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kafede başlayan yangın kısa sürede alışveriş merkezinin çatısına sıçradı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinde hasar oluştu.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Küçükçekmece alışveriş İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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