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Son dakika haberi | Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Son dakika haberi | Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Erkoç Deniz (31) yönetimindeki 19 AL 710 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Harun Yılmaz'ın (41) kullandığı 42 ZB 392 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Erkoç Deniz ve Harun Yılmaz ile otomobildeki Mustafa Kul (55) ve Zeki Kul (61) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

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