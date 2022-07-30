Son dakika haberi! Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı Son dakika habere göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde besi damında çıkan yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan kişi ağır yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde besi damında çıkan yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan kişi ağır yaralandı. Taraşçı Mahallesi'nde Abdullah Ustaoğlu'na (66) ait besi damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen Ustaoğlu, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, su tankerleri ve arazöz sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ustaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, çok sayıda saman balyasının yandığı öğrenildi. Güncel AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Taraşçı Konya Güncel Haberler Son Dakika

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