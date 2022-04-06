Son dakika haberi... Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen yabancı uyruklu zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında, şüphelinin seyahat ettiği araç durduruldu.

Araçta ve zanlının üst aramasında 354 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazandığı değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.