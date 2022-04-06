Son dakika haberi... Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haberi... Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen yabancı uyruklu zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında, şüphelinin seyahat ettiği araç durduruldu.

Araçta ve zanlının üst aramasında 354 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazandığı değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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