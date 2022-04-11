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Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

AA - Ünal Kesmen - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında, 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında, 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Dördül köyünde Osman Can'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, evde tek başına bulunan 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında çocuğun ailesinin, bahçelerinde çalıştığı öğrenildi.

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

AA / Ünal Kesmen - Güncel

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