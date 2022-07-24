Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobilde ölenlerin cenazesi defnedildi Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta otomobilin baraj göletine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden astsubay ile arkadaşının cenazesi Göksun ilçesinde toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta otomobilin baraj göletine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden astsubay ile arkadaşının cenazesi Göksun ilçesinde toprağa verildi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 27 AIK 725 plakalı otomobil, Fındık Mahallesi mevkisinde Adatepe Barajı göletine devrildi. ? İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Burakcan Doğan (24), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araçtaki Alihan Ördek'in (27) cenazesi ise dalgıç ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Ördek'in Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ördek ve Doğan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Ördek ile Doğan'ın cenazesi Fındık Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene, Ördek ile Doğan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile vatandaşlar katıldı. AA / Gökhan Çalı - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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