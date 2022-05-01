Son dakika haberi! Kafası demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Malatya'da bir binanın demir kapısına kafası sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Malatya'da bir binanın demir kapısına kafası sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin kafasının bir binanın bahçe kapısına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek sahipsiz köpeği kurtardı.
AA / Güncel