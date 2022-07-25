Son dakika haberi: İzmir'de makilik yangını (2)
Son dakika habere göre KONTROL ALTINDAİzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel