İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi'ne otomobille çarpıp kaçtı - Haberler

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İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi'ne otomobille çarpıp kaçtı

İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi'ne otomobille çarpıp kaçtı

Hatay'da elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halinde olan Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobil çarptı. Vüücudunda kırıklar olan Çankır hastaneye kaldırılken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Dörtyol ilçesine bağlı Numunevler Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda bir otomobil,elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halinde olan Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a çarpıp kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Çankır'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar olan Çankır'ı hastaneye kaldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarpıp kaçtı; kaza kamerada

Son dakika haberi | İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarpıp kaçtı; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Güncel

Dörtyol Güncel Haberler

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