İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi'ne otomobille çarpıp kaçtı Hatay'da elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halinde olan Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobil çarptı. Vüücudunda kırıklar olan Çankır hastaneye kaldırılken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Dörtyol ilçesine bağlı Numunevler Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda bir otomobil,elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halinde olan Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a çarpıp kaçtı. HASTANEYE KALDIRILDI Çarpmanın etkisiyle savrulan Çankır'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar olan Çankır'ı hastaneye kaldırdı. OLAY ANI KAMERADA Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu Dörtyol Güncel Haberler

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