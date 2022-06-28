Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada - Haberler

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Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada

SULTANBEYLİ'de park halindeki hafriyat kamyonlarının depolarından toplam 1 ton 575 litre yakıt çalan C.Z. yakalandı.

SULTANBEYLİ'de park halindeki hafriyat kamyonlarının depolarından toplam 1 ton 575 litre yakıt çalan C.Z. yakalandı. C.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakıt çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında  Akşemsettin, Fatih, Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl Mahallelerinde park halindeki 5  hafriyat kamyonunun depo kısmından, toplamda 1 ton 575 litre yakıt çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, siyah renkli bir aracın park halinde bulunan hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığını, araç sürücüsünün depo kapağını kırdıktan sonra bir aparat yardımıyla yakıtları kendi araçlarına aktardığını tespit etti. Aracın plakasını sorgulayan polis, şüphelinin C.Z. olduğunu belirledi.

Ekipler, C.Z.'yi dün Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin kamyonlardan yakıt çaldığı anlar ise iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde C.Z.'nin kısa sürede yakıtı kendi aracına aktardığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Akşemseddin Güncel Haberler

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