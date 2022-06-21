İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı İstanbul ve Adana'da 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Adana'da 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul ve Adana'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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