Son dakika haberi! HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ÖMER'İN KURTARILMA ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelde havuza giren 7 yaşındaki Ömer Asaf D., boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenler tarafından sudan çıkarılıp ilk müdahalesi yapılan Ömer Asaf, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Ömer Asaf D., havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. Havuz kenarında durumu fark edip hemen suya atlayan bir kişi Ömer Asaf'ı sudan çıkardı. Ömer Asaf D.'ye havuz başında ilk müdahale cankurtaranlar tarafından yapıldı. Ardından gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Ömer Asaf D., tedaviye alındı. Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Ömer Asaf D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde havuz başında bekleyen otel cankurtaranının suyun içindeki çocuğu fark edip havuza atlaması, sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahalenin yapılması yer aldı.