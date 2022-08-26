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Son dakika haberi... Hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi... Hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile annesi Esra Y.'yi 15 yerinden bıçaklayıp, üvey kardeşinin ölümüne neden olan Y.A. (18) tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile annesi Esra Y.'yi 15 yerinden bıçaklayıp, üvey kardeşinin ölümüne neden olan Y.A. (18) tutuklandı. Esra Y.'nin ise hastanedeki tedavisi tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile Esra Y., iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile tartıştı. Çıkan kavgada Y.A., bıçakla annesine saldırdı. Çığlık çığlığa yardım isteyen Esra Y., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Yardım çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, suç aleti ile evde bulunan Y.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Esra Y.'nin 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Bebeğini de kaybeden Esra Y.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Esra Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

EVİ TERK EDEN Y.A.'YI ÜVEY BABASI ANNESİYLE KONUŞMASI İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Emniyetteki ifadesinin ardından Y.A., bugün sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince  tutuklandı. Sürekli annesi ile tartıştığı belirtilen Y.A.'nın son olarak 2 ay önce evi terk ettiği, olay günü kadının eşi tarafından çağrıldığı, konuşma sırasında çıkan tartışmada  annesine bıçakla saldırdığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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