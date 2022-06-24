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Son dakika... FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda 17 zanlı yakalandı

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 zanlıdan 17'si İstanbul merkezli 3 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 zanlıdan 17'si İstanbul merkezli 3 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldıkları, başkalarının adına kayıtlı hatlar ve ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları, kapatılan Bank Asya ve derneklerle irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında itirafçı beyanları bulunan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısı bulunan zanlılardan 17'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 zanlının yurt dışında olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

AA / Güncel

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