Son dakika haberi! Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı. Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Kara Kennedy Caddesi İstanbul Fatih İETT Güncel Haberler Son Dakika

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