Son dakika haberi | Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Erzurum'un Pasinler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çöğender Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üst araması yapılan İran uyruklu yolcudan 1 kilo 471 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir Pasinler Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.