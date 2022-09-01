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Son dakika haberi | Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

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Son dakika haberi | Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çöğender Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üst araması yapılan İran uyruklu yolcudan 1 kilo 471 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

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