Son dakika haberi! Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2) Son dakika haberi: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKörfez ilçesinde yaşanan çatışmanın ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan durumu ağır olan Gülten Şencan (42), hemen ameliyata alındı. 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Körfez ilçesinde yaşanan çatışmanın ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan durumu ağır olan Gülten Şencan (42), hemen ameliyata alındı. Gülten Şencan, yaklaşık 2 saat süren ameliyatta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 2 kişinin ise tedavisine devam ediliyor. Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Körfez Güncel Haberler Son Dakika

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