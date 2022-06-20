Son dakika haberi! Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Son dakika haberi: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKörfez ilçesinde yaşanan çatışmanın ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan durumu ağır olan Gülten Şencan (42), hemen ameliyata alındı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Körfez ilçesinde yaşanan çatışmanın ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan durumu ağır olan Gülten Şencan (42), hemen ameliyata alındı. Gülten Şencan, yaklaşık 2 saat süren ameliyatta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 2 kişinin ise tedavisine devam ediliyor.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel